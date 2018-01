Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale fazem dueto pela primeira vez. Foto: Reprodução/Instagram

Ashley Tisdale costuma publicar diversos covers em seu canal do YouTube e seu mais recente vídeo, publicado na última terça-feira, 3, teve uma participação mais que especial: sua melhor amiga Vanessa Hudgens.

No início do vídeo, Ashley conta que um dueto com Vanessa é um pedido frequente de seus fãs no canal, e que é a primeira vez que elas cantam juntas. Na época de High School Musical, nunca houve uma música cantada apenas pelas duas.

Elas interpretaram a música Ex's & Oh's, de Elle King, e quem tocou o violão foi Christopher French, marido de Ashley. Assista ao dueto abaixo: