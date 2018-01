'Vamos lá, no caminho da cura', diz Marcelo Rezende em vídeo

Marcelo Rezende está afastado da TV após ser diagnosticado com câncer. Foto: Paulo Liebert/Estadão

Na manhã desta segunda-feira, 5, Marcelo Rezende postou um vídeo em seu Instagram em que fala sobre mais uma etapa do tratamento contra o câncer no pâncreas e fígado. No vídeo, ele fala que está indo se internar mais uma vez.

"Mais uma semana e lá vou eu me internar mais uma vez na clínica que eu apelidei de 'farmácia de Deus'. E vou me recuperando tranquilo, e ontem tive uma conversa muito interessante com um amigo, o bispo Francisco, que me disse: 'Deixa que eu cuido da tua saúde. Pergunta para Deus o que ele está esperando de você. É a minha nova etapa, saber o que Deus está esperando de mim", disse.

Ele ainda apresentou sua filha, que estava no banco de trás do carro. "Ali atrás está minha filha, que veio lá da Holanda para ficar comigo. A Patrícia, minha filha mais velha. E aqui, ó, esse ninguém tem culpa de tanta feiura. É o Shrek [referindo-se a Geraldo Luís, que estava no volante]. Esse não me larga mais. Vamos lá, no caminho da cura, que Deus nos abençoe", finalizou.