Valesca homenageia 18 anos do filho: 'Tudo que faço é por você'

A cantora Valesca Popozuda ao lado do filho, Pablo Foto: Instagram / @valescapopozuda

A cantora Valesca Popozuda fez uma homenagem ao seu filho, Pablo, que completou 18 anos de idade na última terça-feira, 3.

"18 anos atrás eu interrompia o sonho de ser atriz para atuar no papel de mãe. Nunca me arrependi disso, nunca lamentei! Me assustei porque não tinha nenhum 'futuro' profissional estabilizado e não queria que você passasse por todas as dificuldades que a vida me fez passar", escreveu.

"Então eu aprendi a ser uma leoa, passei a defender e lutar por você. Foi então que eu percebi que você veio para dar sentido na minha vida. Tudo que faço é por você. Cada escolha, cada decisão, é sempre pensando no melhor para você!", complementou.

Confira a publicação abaixo: