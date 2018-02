Valéria Valenssa confessa que queria ser Globeleza por mais tempo

Valeria Valenssa desabafa sobre seu período como Globeleza e a saída da Globo Foto: Youtube/Na Lata com Antonia Fontenelle

Durante uma entrevista ao canal de Antônia Fontenelle no Youtube, a ex-dançarina Valéria Valenssa desabafou sobre o desejo de manter seu posto como Globeleza nas vinhetas de carnaval da Globo.

"Na verdade eu queria ter feito mais dois anos. Tive os dois filhos, fiz pela última vez e queria ter feito mais dois anos, mas eles interromperam meu desejo", explicou Valéria, que passou 15 anos no ar, sambando com o corpo pintado, antes de ser dispensada pela emissora.

Ela abriu o coração e falou sobre o momento difícil, vivido em 2004. "Quando fui mandada embora da Globo, entrei em depressão profunda. Eu não estava preparada. Na vida a gente quer sempre ganhar. Eu tinha tudo, marido, filhos, um bom emprego, uma boa casa, mas não estava preparada para aquele momento", disse.

Apesar da decepção, ela guarda boas recordações do período como musa do carnaval. "O trabalho de Globeleza foi a realização de um sonho, eu queria ser Chacrete do Chacrinha. As pessoas tinham o desejo de saber como seria a pintura, como eu ia aparecer. Eu desfilava em São Paulo, Rio, Salvador, isso me deu muita popularidade".

Valéria se tornou evangélica e hoje afirma ter superado o ocorrido. "Foi bom que as pessoas hoje em dia sentem saudade. Vivi tudo muito intensamente", disse.

Assista a entrevista completa: