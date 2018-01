'Vai ter vaga para mim na sua diocese?', brinca Evaristo com Padre Fábio de Melo

Evaristo e Fábio de Melo já brincaram um com o outro nas redes sociais Foto: Globo/Zé Paulo Cardeal | Globo/Raquel Cunha

Nesta segunda-feira, 27, antes de entrar no ar no Jornal Hoje, Evaristo Costa postou uma montagem em seu Instagram em que aparece com um 'caixa de papelão' na cabeça.

Padre Fábio de Melo, que é amigo do apresentador, comentou na foto: "Seria épico se você apresentasse o Jornal Hoje com esse adereço", escreveu.

Evaristo respondeu com bom humor e perguntou se o padre queria ver o circo pegar foto. "Vai ter vaga para mim na sua diocese?", brincou o apresentador.

A interação entre os dois também foi parar como montagem no Instagram de Evaristo e os fãs dos dois adoraram a brincadeira. "Humor de ótimo nível", comentou um seguidor.