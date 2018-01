'Vai sair sofrência por aí, mas não baseada na minha vida', diz Marília Mendonça sobre músicas

Marília Mendonça foi convidada do 'The Noite', onde falou sobre seu recente término de relacionamento. Foto: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Danilo Gentili recebeu Marília Mendonça no The Noite da última segunda-feira, 4. A artista falou sobre sua carreira e sobre seu recente término de namoro.

A cantora contou que voltou a compor músicas nos últimos dias, após muito tempo. "Havia um ano que eu não fazia uma música. Eu me acho muito boa para escrever, o mais difícil é a melodia. Não escuto sertanejo, se não, vou fazer mais do mesmo", falou.

Marília ainda disse que está em uma nova fase em sua vida, e ficar solteira foi crucial para isso. "Estou renovando os contatos com meus amigos, querendo viver mais. Essa questão de ficar solteira foi uma decisão para isso. Quando você tem uma pessoa, não é que a pessoa te prende, mas você se prende à pessoa. Estava sentindo necessidade de regar outros tipos de relacionamento, minhas amizades, o contato com as pessoas, ouvir histórias", disse.

Questionada se está sofrendo, Marília garantiu que não. "Estou tão de boa que, se eu fizer um CD baseado no que estou vivendo, vou fazer um CD de funk. Vai sair sofrência por aí sim, mas não baseada na minha vida", respondeu, e ainda brincou: "Se toda vez que eu beijar na boca virar notícia, lascou, vai ser toda semana".