Usuários do Twitter imaginam personalidades em situações cotidianas

Usuários do Twitter estão pegando fotos de personalidades em situações 'comuns' e imaginando como seria a vida deles se não fossem famosos Foto: Twitter/@sussabro1

Nas últimas semanas, alguns usuários do Twitter começaram a brincar com fotos de personalidades em situações comuns do dia a dia e imaginar como seria a vida dessas pessoas caso não fossem famosas.

Com fotos de Ivete Sangalo no banho, Gretchen comendo pastel, Gal Gadot na praia, entre outras, os tuiteros fizeram graça das situações que todo mundo passa no dia a dia e que parece estranho ver as personalidades fazendo também.

Veja abaixo algumas das melhores brincadeiras feitas pelos usuários do Twitter.

Janete feliz na inauguração de sua primeira pastelaria pic.twitter.com/nHs5rCnSIF — Famosos Comuns (@famososcomuns) 3 de janeiro de 2018

Nathália e Mateus na festa de seu curso Publicidade e Propaganda pic.twitter.com/O57GxOvzbs — qUeM sE DeFinE Se LiMiTA (@sussabro1) 2 de janeiro de 2018

A Gal Gadot nessa foto tá 100% a Clarissa, 25 anos, estudante de design na PUC-Rio que no tempo livre fotografa na praia e adora as roupas da Farm. pic.twitter.com/8h2zKiAfh4 — Matheus Esperon (@mtesperon) 27 de dezembro de 2017

Betão, Tonho, Neide e Reginaldo aproveitam o último dia da kitnet na praia pic.twitter.com/r8IC7OoRSD — Famosos Comuns (@famososcomuns) 3 de janeiro de 2018

Paula com suas sobrinhas Maria Eduarda e Sophia num clube (por @heytavinho) pic.twitter.com/j4llNR8DSb — Famosos Comuns (@famososcomuns) 4 de janeiro de 2018

amo essa foto da lidiane, amanda,mariana, larissa e adriana nas férias em angra depois de terminarem o 2 ano do ensino medio pic.twitter.com/2OtmWdOpPp — x-yago (@twerkyago) 6 de janeiro de 2018