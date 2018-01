'Uma música sobre tentar derrubar Katy Perry não é empoderamento', diz Demi Lovato sobre 'Bad Blood'

Demi Lovato deu sua opinião sobre a música de Taylor Swift, que é, supostamente, uma indireta para Katy Perry. Foto: Reprodução

Parece que Demi Lovato não tem mesmo papas na língua e resolveu opinar sobre uma antiga rixa do mundo musical: Katy Perry e Taylor Swift. Em entrevista a revista Glamour, Demi falou sobre feminismo e sobre o mercado fonográfico.

Segundo reportagem do Entertainment Tonight sobre os bastidores da entrevista, Demi falou que a música Bad Blood, de Taylor, coloca mulheres umas contra as outras: "As pessoas vão me criticar por isso, mas não vejo corpos normais naquele grupo. Parece uma imagem falsa e distorcida de realidade que as pessoas deveriam ter. Acho que ter uma música e vídeo sobre tentar derrubar Katy Perry não é empoderamento feminino".

Isso porque tudo indica que a música de Taylor, lançada em 2014, é uma indireta para Katy Perry, já que as duas foram amigas mas brigaram, supostamente por culpa de Katy.

Demi ainda falou que se arrepende de ter criticado artistas que usavam seu corpo em seus clipes e músicas: "Eu julgava artistas que exploravam sua sexualidade. Agora eu percebo que esses artistas estavam abraçando uma parte da vida”, disse a cantora.

Nas redes sociais, os fãs se dividiram entre elogios e críticas a atitude de Lovato.

Dizer que Bad Blood é isso ou aquilo, tudo bem, cada um acha o que quer. Mas falar do corpo de outras mulheres, crítica elas, é ridículo. — Manu. (@sweetmanuh) 4 de outubro de 2016

não sei porque a opinião da demi sobre bad blood incomoda tanto vocês, ela só disse verdades — certamente n éa cris (@Iovatoustrong) 4 de outubro de 2016

Demi Lovato criticando Bad Blood, o'que ela tem haver com isso mesmo? Fazer melhor ela não faz né? pic.twitter.com/ELRMeqpn0A — Keefe (@Keefe_KF) 4 de outubro de 2016

Acho que a Demi só falou de Bad Blood porque não estava no clipe. Supera isso, miga — Taehyung (@JohMilioli) 4 de outubro de 2016

*miley/ariana falam sobre bad blood/squad* RAINHAS DO POP QUE PISAO *demi fala sobre* pic.twitter.com/cDaYwnM821 — josé (@ifmabodysay) 4 de outubro de 2016

Exausta dessa sociedade hipócrita, todo mundo falou sobre bad blood e tava tudo bem, agora a Demi da a opinião dela e é criticada — nath (@truelovelued) 4 de outubro de 2016