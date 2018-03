Um ovo de Páscoa para o príncipe Harry? Esse menino não concorda

Príncipe Harry Foto: Chris Jackson/Reuters

A Páscoa acontece apenas uma vez por ano, por isso pode ser difícil para algumas crianças abrir mão de seus ovos de chocolate. O príncipe Harry sabe disso e deixou que um menino ficasse com o ovo que era para ser entregue a ele.

Príncipe Harry e Meghan Markle visitaram a cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, nesta sexta-feira, 23, como parte de suas viagens pelo Reino Unido antes do casamento real, que está previsto para ocorrer no dia 19 de maio de 2018.

Como é comum ocorrer nas aparições públicas dos membros da família real, uma multidão se aglomerou para cumprimentá-los em uma das ruas pelas quais eles passariam. Em meio às pessoas, o casal conheceu um menininho chamado Jude Campbell.

O garotinho segurava um ovo de Páscoa nas mãos que deveria entregar a Harry. Contudo, ele não estava certo se queria realmente fazê-lo. Notando a indecisão do pequeno Jude, o príncipe tomou uma decisão sensata e deixou que ele ficasse com o presente.

"Você não quer me dar, você quer ficar com ele, né? Pode ficar, feliz Páscoa", disse ao menino. Harry ainda se certificou com a mãe de Jude que não havia nada de errado em seu gesto. E acrescentou uma condição ao garoto: "Você tem que dividir com sua irmã".

Após o encontro, o pai do menino contou à ITV News que tentou convencê-lo a dar o ovo para o príncipe. "Eu tentei suborná-lo e disse que daria um ovo com o dobro do tamanho se ele entregasse aquele para o príncipe Harry, mas ele não quis".

Assista ao encontro (vídeo em inglês):