Um ladrão tentou roubar uma casa mas... os cachorros não deixaram

Homem tenta roubar casa, mas é impedido por cachorros. Foto: Reprodução/YouTube

Cachorros são melhores amigos para muitos momentos, inclusive na hora de proteger a casa. Foi justamente isso o que aconteceu na casa de uma senhora de 70 anos, conforme reportagem do Cidade Alerta da última terça-feira, 17.

Câmeras de segurança mostraram o momento em que um rapaz pulou o muro de uma casa e se pendurou num varal. Então, dois cachorros foram até o homem, que pensou que os animais só queriam brincar. Mas não. Os cachorros começaram a agarrar as pernas do homem, que resolveu sair pelo portão com medo.

Mas ele deixou o portão aberto e os cachorros continuaram atacando-o na rua, enquanto ele gritava por socorro. Neste momento, a idosa dona da casa apareceu, e correu para ajudá-lo - até que um vizinho contou que o rapaz havia tentado roubar a casa dela.

A senhora então chamou a polícia e o homem foi preso. Assista a tentativa de roubo frustrada e como os cães salvaram o dia: