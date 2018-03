Um dia com Gabriela Pugliesi através de suas redes sociais

Blogueira fitness compartilha toda sua rotina nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Uma das blogueiras fitness mais conhecidas da internet, Gabriela Pugliesi, tem uma rotina intensa. Ela acorda cedinho para fazer exercícios, tem uma alimentação bastante regrada e seu mantra de vida saudável está presente em cada momento de seu dia.

O E+ acompanhou o dia a dia de Pugli (como é conhecida nas redes sociais) através de seu Snapchat e detalha para você como é ser a blogueira por um dia.

Por volta das 5h da manhã, começa o dia da blogueira. Ela mostra em detalhes seu café da manhã. Na quinta, dia 25, foi composto por um shake feito com água de coco, batata doce, aveita, chia e Whey Protein, tudo batido no liquidificador, além de um café com óleo de coco, canela e pimenta cayena.

Às 5h49, antes que o dia clareasse, ela já estava em seu carro a caminho da academia. Ela começou fazendo musculação e, depois, fez 10 sequências de um minuto no aparelho simulador de escada. No Snap, ela chama a sequência de 'tiro', pois é feita de forma mais rápida a fim de queimar mais gordura.

Às 7h30, ela finalizou sua malhação matinal diária e voltou para sua casa. Em seu carro, ela ainda postou um vídeo cantando a música Malandramente, funk sucesso da atualidade, com filtros do aplicativo.

Ao chegar em casa, ela mostra o seu pós-treino: um omelete feito com quatro claras, queijo branco zero calorias, espinafre e cogumelos.

Depois, ela aproveita para brincar com seus cachorros Nutella, Vanilla e Café, uma prática que ela publica em seu Snap quase diariamente. Uma fofura!

Mais tarde, o cenário dos vídeos é outro e tem uma participante especial: uma organizadora de Lua de Mel. Isso porque Gabriela foi pedida em casamento pelo seu namorado Erasmo Viana recentemente e, como ela já declarou diversas vezes, não é do tipo que demora muito para casar e quer organizar a cerimônia rapidamente. No aplicativo, ela postou vídeos de folhetos de alguns destinos e indicou a empresa para as noivas que a seguem.

De volta a sua casa novamente, é a hora de mostrar alguns presentes que recebeu, outra cena vista quase todos os dias em seu Snapchat. Neste dia, os presentes recebidos foram especiais para os pets: ela ganhou camas, almofadas e casinhas diferentes e fofas para seus animais de estimação. Além disso, mostrou dois óculos de sol que chegaram, da marca Illesteva. Ufa, isso tudo até às 13h.

Em seguida, Gabriela fala que está numa reunião e mostra as comidas do local em que foi recebida: muitos quitutes fit, como bolo com grãos e sem glúten e muitas frutas. Ela ainda agradeceu à pessoa que fez o bolo. Entretando, ela faz mistério sobre onde está e sobre o que é a reunião.

A lista de presentes continua mais tarde, dessa vez, é um chinelo e uma nécessaire da Cia Marítima. Depois, ela conversa com suas massagistas, as irmãs Patricia Franca e Renata Franca, e divulga as redes sociais das duas.

Mais tarde, ela mostra uma nova compra, uma placa com a palavra 'Eat' para pendurar na cozinha. Ela aproveita para mostrar um pouco de sua bancada e comenta que está sem espaço no cômodo. Além disso, mostra um novo batedor de ovos que comprou.

À noite, ela vai a um restaurante japonês com o noivo e alguns amigos, e mostra os pratos de sua amiga e o dela. Ao chegar em casa, mostra seu noivo segurando o cachorro do casal no colo.

Antes de dormir, dá boa noite aos seus seguidores. E esse é só mais um dos (intensos) dias da blogueira.