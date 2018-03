Última foto de William Bonner e Fátima Bernardes juntos foi há mais de um ano

Fátima Bernardes e William Bonner anunciaram o fim do casamento Foto: Reprodução/Instagram

A última foto publicada por William Bonner e Fátima Bernardes juntos foi há mais de um ano.

Leia também: William Bonner e Fátima Bernardes anunciam separação pelo Twitter

De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, o casal aparece unido em uma apresentação do espetáculo Ensina-me a Viver, da atriz Glória Menezes.

"Ensina-me a viver. Quem ainda não viu, precisa ver. Um espetáculo lindo, de muita ternura. E a Glória Menezes é uma rainha no palco", escreveu Fátima na foto.

Após 26 anos de casamento, William Bonner e Fátima Bernardes anunciaram na noite dessa segunda-feira, 29, a separação.

Através de uma curta mensagem, que foi publicada nas redes sociais de ambos os jornalistas, o agora ex-casal reitera que continuará amigo e "admiradores do trabalho um do outro".

"Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis.

"É tudo o que temos a declarar sobre o assunto. Agradecemos a compreensão, o carinho e o respeito de sempre. William e Fátima", diz a mensagem.

Rumores de que o casal estava se separando circularam no início desse ano, no entanto, o âncora do Jornal Nacional e a apresentadora do Encontro nunca comentaram os boatos.

William e Fátima têm três filhos, os trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz, de 18 anos.

Ambos trabalharam juntos no comando do Jornal Nacional até 2011, quando Fátima deixou o jornalístico da Globo para estrear seu programa matinal na emissora carioca.