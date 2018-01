‘Ugh! Como eu estou gorda’, comenta Lucy Hale em sua própria foto

Atriz fez comentário gordofóbico em própria foto Foto: L. E. Baskow/ Reuters

A atriz Lucy Hale fez uma linda homenagem ao seu pai nas redes sociais no Dia dos Pais, comemorado nos EUA em 18 de junho, ao postar uma foto sua ao lado dele e com a legenda “Você me ensinou a ter alma. Te amo papai”. Não tão feliz foi o comentário que ela mesma escreveu um tempo depois, ao dizer “Ugh! Como eu estava gorda”.

Muitos internautas repreenderam a atitude da atriz. Um dos pontos levantados por aqueles que mandaram mensagens críticas foi que a palavra “gorda” não é uma palavra pejorativa, apenas um adjetivo que caracteriza pessoas acima da média de peso para o seu corpo, pessoas que não são menos atraentes nem menos merecedoras de respeito por conta dessa característica física.

Ao dizer que estava gorda junto com a expressão “ugh”, usada para demonstrar nojo ou decepção, Lucy Hale afirma que ser gorda é algo ruim.

Entre os descontentes com o comentário da atriz, destacou-se o da usuária @_just_dream_: “Há pessoas gordas que são grandes fãs suas e que podem se sentir ofendidas por esse comentário. Eu sou uma delas”, explicou.

Além disso, outro ponto destacado foi que, na verdade, Lucy Hale não está gorda na foto. Expressar tal ponto de vista sobre si mesma acaba por encorajar um padrão de beleza imposto pela sociedade que não condiz com o corpo de cada um e que pode até não ser saudável.

A própria Lucy Hale já assumiu publicamente que lidou com distúrbios alimentares no passado, o que torna sua declaração ainda mais problemática.

Confira a publicação original: