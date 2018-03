Tyga gasta US$ 45 mil em possível presente para Kylie Jenner

Kylie ganhou um 'grillz' de Tyga em fevereiro Foto: Instagram/Reprodução

Tyga desembolsou US$ 45 mil em um novo "grillz" - grade para os dentes usado como acessório - incrustado de diamantes, que vem completo com 1.400 gemas. Segundo o site 'TMZ', o item de 18 quilates é o mais caro já feito pelo joalheiro das celebridades, Ben Baller, e teria sido comprado como presente para Kylie Jenner, após rumores de que o casal teria reatado seu relacionamento.

Tyga - que também tem uma versão rosa do objeto, comprado anteriormente por US$ 35 mil - já havia dado um "grillz" a Kylie no dia dos Namorados, data comemorada em fevereiro nos Estados Unidos.

O casal foi visto no evento de lançamento do clipe 'Famous', de Kanye West, na sexta-feira, quando apareceram de mãos dadas. Kylie e Tyga também foram flagrados no fim de semana no carro que ele deu para ela de presente. Os dois estariam "muito apaixonados", mas sem pressa.

Uma fonte disse à 'People': "Kylie e Tyga estão dando outra chance. Eles estão levando as coisas com muita mais calma desta vez, no entanto, e estão usando suas brigas e discussões antigas como aprendizado e ponto de referência para um futuro mais saudável. Ela não pode resistir a ele e ele não pode resistir a ela. Eles ainda estão muito apaixonados, então voltar a ficar juntos foi relativamente inevitável. Ambos sabiam disso, mas precisavam de seu espaço para relaxar e reagrupar e crescer".

Na sequência da separação de Tyga e Kylie em maio, a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' foi romanticamente ligada ao rapper PartyNextDoor, de 22 anos, que também é conhecido como Jahron Anthony Brathwaite.