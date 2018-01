Trump vira piada após tuitar palavra 'falsa'

Ações do presidente americano, Donald Trump, têm isolado os EUA cada vez mais Foto: Evan Vucci/AP

As pessoas no Twitter estão tentando decifrar o significado da palavra 'covfefe' que foi tuitada pelo presidente Donald Trump nesta terça-feira, 30.

O tuíte, que já foi deletado do perfil, dizia "Despite the constant negative press covfefe". Alguns supõem que ele quis dizer 'coverage' (cobertura), o que, traduzindo, seria "Apesar da constante cobertura negativa da imprensa".

Trump, porém, ainda brincou com a situação e tuitou: "Quem consegue descobrir o verdadeiro significado de 'covfefe'? Divirta-se!"

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de maio de 2017

A hashtag #covfefe está no topo do Trending Topics do mundo na manhã desta quarta-feira, 31, com mais de 980 mil menções. Todos tentam dar um sentido à palavra ou fazem piada com ela.

A Women's March criou um acróstico, composição em que cada letra da palavra, quando lida em outra direção, forma uma frase ou nova palavra. "Porque apenas egos muito frágeis temem a igualdade", diz a frase.

Now I know what The Doctor whispered to Rose before she kissed him #Covfefe pic.twitter.com/dZYLN3EgDM — Grounder Commander (@LeahTheDragon) 31 de maio de 2017

Tradução: Agora eu sei o que O Doutor sussurrou para Rose antes de ela beijá-lo.

You used to #covfefe on my cell phone — Noah Kochanowicz (@NoahKoch) 31 de maio de 2017

A atraiz portuguesa Paula Neves disse que covfefe seria uma 'palavra de segurança'.