Trump joga 'basquete' com doações para vítimas de terremoto em Porto Rico

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump arremessou rolos de papel toalha para porto-riquenhos Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

O presidente do Estados Unidos Donald Trump protagonizou um momento inusitado nesta terça-feira, 3, durante visita a uma igreja em San Juan, capital de Porto Rico.

Após a passagem do furacão Maria, que trouxe consequências graves à ilha, a igreja se tornou centro de distribuição de suprimentos aos porto-riquenhos afetados. Auxiliando na distribuição, Trump imitou um jogador de basquete e, como se estivesse fazendo arremessos, jogou rolos de papel toalha para o público.

Depois da a brincadeira, Trump, no entanto, registrou declarações polêmicas: após elogiar a reação do governo porto-riquenho ao furacão, afirmou que o dano causado “não foi uma real catástrofe” se comparado, por exemplo, ao furacão Katrina, que ocorreu em 2005, no Estados Unidos.

“Dezesseis mortes contra milhares?”, disse Trump, em referência ao número de mortos nas tragédias. “Vocês deviam estar muito orgulhosos”, completou.

Confira no vídeo abaixo o momento em que Trump arremessa para o público: