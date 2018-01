Troféu Imprensa sofre com ausências e premia artistas da casa

Silvio Santos premiou artistas da casa Foto: Reprodução / Twitter @SBT_Online

Boa parte dos premiados não compareceu à última edição do Troféu Imprensa, que foi ao ar no domingo, 22, no SBT, em especial artistas que possuem contrato com emissoras concorrentes, como Grazi Massafera, Ricardo Boechat e Camila Queiroz.

Com nomes como Nelson Rubens, Leão Lobo, Sônia Abrão e Décio Piccinini entre os jurados, a tradicional votação busca eleger os destaques da TV brasileira do ano anterior em diversas categorias. O grande vencedor acabou sendo o próprio SBT, com seis premiações ao todo.

Sílvio Santos foi o centro das atenções novamente, afirmando desconhecer parte dos indicados e fazendo críticas ou comentários pouco comedidos que já são frequentes em seu programa.

A noite também reservou um momento curioso: o autor de novelas Silvio de Abreu compareceu ao palco para receber uma estatueta que não havia ido buscar há mais de 10 anos.

Veja o que os artistas comentaram sobre a premiação nas redes sociais:

Nosso site ganhou algum Troféu Imprensa, correligionários? — Snap: fabiodemelo3 (@pefabiodemelo) 23 de maio de 2016

Selfie com o mestre Sílvio Santos no palco do #TrofeuImprensa. O programa irá ao ar em breve no @SBTonline. pic.twitter.com/Gyen2mZaOJ — Skank - Oficial (@Skank) 20 de maio de 2016

Amores, o Troféu Imprensa vai ao ar hoje, às 20h30 no SBT! Spoiler: eu ganhei o prêmio de melhor cantor Assistam pic.twitter.com/pHiOyIvagU — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) 22 de maio de 2016

Troféu Imprensa 2016 \o/ #TrofeuImprensa #sbt Uma foto publicada por Danilo Gentili (@danilogentili) em Mai 22, 2016 às 4:42 PDT

Confira a lista de vencedores da última edição do Troféu Imprensa:

Novela: Verdades Secretas

Cantora: Ivete Sangalo

Cantor: Luan Santana

Ator: Guilherme Winter (Record)

Atriz: Grazi Massafera (Globo)

Programa Infantil: Bom Dia & Cia (SBT)

Revelação: Camila Queiroz

Apresentador / Animador: Celso Portiolli (SBT)

Apresentadora / Animadora: Patrícia Abravanel (SBT)

Humorístico: A Praça É Nossa (SBT)

Auditório: Programa Sílvio Santos (SBT)

Entrevistas: Programa do Jô (Globo)

Telejornal: Jornal Nacional (Globo)

Jornalístico: Conexão Repórter (SBT)

Âncora: Ricardo Boechat (Band)