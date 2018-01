Trigêmeos de Fátima Bernardes e William Bonner comemoram 20 anos

Beatriz, Laura e Vinicius são filhos de William Bonner e Fátima Bernardes. Foto: Instagram/@Lbonemer

No último sábado, 21, os filhos de Fátima Bernardes e William Bonner completaram 20 anos. Os trigêmeos Beatriz, Vinícius e Laura Bonemer fizeram uma festa juntos na casa deles no Rio de Janeiro.

Leia também: Fátima Bernardes vai ao show de Ed Sheeran com as filhas

Nas redes sociais, os três publicaram algumas fotos e vídeos da comemoração.

Confira alguns registros:

Uma publicação compartilhada por Vinícius Bonemer (@viniciusbonemer) em Out 22, 2017 às 10:12 PDT

Uma publicação compartilhada por Laura Bernardes Bonemer (@lbonemer) em Out 22, 2017 às 11:41 PDT

Em agosto do ano passado, Bonner e Fátima anunciaram a separação. "Em respeito aos amigos e fãs que conquistamos nos últimos 26 anos, decidimos comunicar que estamos nos separando. Continuamos amigos, admiradores do trabalho um do outro e pais orgulhosos de três jovens incríveis", disseram eles na época.