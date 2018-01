Toni Braxton é hospitalizada em estado grave

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora americana Toni Braxton está internada em estado grave em um hospital em Atlanta, nos Estados Unidos, devido a complicações causadas pelo lúpus.

Segundo o site TMZ, não há informações se Toni chegou de ambulância ou se ela se internou por conta própria. O rapper Birdman, namorado de Toni, viajou do Texas para Atlanta assim que soube da notícia.

Toni foi diagnosticada com a doença autoimune em 2010 e já havia sido internada em 2012, quando participava do reality show Braxton Family Value.

A cantora amerciana tem 48 anos e ficou famosa pelo hit Un-Break my Heart, lançado em 1996 no álbum Secrets.