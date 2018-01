Tom Hiddleston usa camiseta com a frase 'Eu amo Taylor Swift' estampada

O ator usou uma camiseta com a escrita 'Eu ♥ Taylor Swift'. Foto: Reprodução/Twitter

Parece que o casal Taylor Swift e Tom Hiddleston está mais firme que nunca. O ator chegou a vestir uma camiseta com a escrita 'Eu amo Taylor Swift' no último domingo, 3, durante um dia de diversão com amigos na casa de praia de Taylor, em Rhode Island.

Nesta segunda-feira, 4, os americanos comemoram o feriado do Dia da Independência, o que fez o fim de semana se prolongar para a maioria. O feriado foi motivo suficiente para a artista convidar seu famoso esquadrão de amigos para celebrar em sua casa de praia.

O esquadrão de amigas e amigos artistas de Taylor. Foto: Reprodução/Twitter

Além de Taylor e Hiddleston, as modelos Gigi Hadid, Cara Delevingne, Karlie Kloss, o casal de atores Ryan Reinolds e Blake Lively (grávida de seu segundo filho), as cantoras do grupo HAIM e as atrizes de Orange Is The New Black, Ruby Rose e Uzo Aduba, marcaram presença na tarde ensolarada de domingo.

Pregnant Blake Lively enjoys holiday with Ryan Reynolds at Taylor Swift's beach house https://t.co/oC90fo98jS pic.twitter.com/rFu0YS189t — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 4, 2016

Good times at the beach in Watch Hill with Taylor, Tom, Blake, Ryan, Ruby, Martha, Gigi, Karlie & more! #4thOfJuly pic.twitter.com/amlPYCrRL1 — Taylor Swift Updates (@SimplySFans) July 4, 2016