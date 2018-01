Tom Hiddleston mantém amizade com Taylor Swift após término

Foto: Bang Showbiz

Após três meses de namoro, o ator Tom Hiddleston e a cantora Taylor Swift terminaram o relacionamento no início de setembro, e apesar das controvérsias a respeito de quem teria dado o primeiro passo no rompimento, o ator afirma que ambos continuam sendo amigos.

"Sim, nós somos", respondeu ao ser questionado se mantinha sua amizade com a ex durante a festa do Emmy.

O ator parece não ter perdido tempo, e teria flertado com Priyanka Chopra na festa pós-premiação. "Tom estava com o braço em volta dela, e se mantinha por perto. Depois, falaram muito perto um do outro, e seguraram as mãos por alguns momentos. Priyanka consertou a gravata-borboleta de Tom, e então os dois deram beijos nas bochechas", contou uma fonte ao E! News Online.

"Tom quer que seu relacionamento seja público, até mesmo pedindo para Taylor ir ao Emmy com ele, mas ela queria que sua vida privada continuasse sendo privada. O desejo de Tom por um relacionamento público fez com que ela rapidamente se sentisse desconfortável. Ela tentou ficar bem no começo, mas temia que ele estivesse apaixonado pela ideia dela, e não por ela em si, pelas razões certas", prosseguiu.