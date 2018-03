Tom Cruise não vê a própria filha há quase três anos

O ator Tom Cruise já estaria há quase três anos sem falar com sua filha, Suri Foto: Reprodução / Instagram

Tom Cruise estaria há mais de mil dias, ou seja, quase três anos, sem falar ou sequer ver pessoalmente a sua filha, Suri, de 10 anos. Contatos telefônicos também não estariam sendo realizados neste período.

"Eles usam o Skype e mensagens de texto, mas até elas diminuíram drasticamente. Ele usa os compromissos de seus filmes como desculpa, mas a verdade é que ele não sente mais muito encargo por Suri", revelou uma fonte à revista In Touch.

De acordo com o informante da revista, o motivo do distanciamento seria a política de "desconexão" da cientologia, sua religião, que incentiva o afastamento com as pessoas que deixaram a Igreja, como sua ex-esposa Katie Holmes, que se separou de Tom em 2012, e levou sua filha junto com ela. "Tom respira, come, e dorme cientologia. Ele se desconectou de Katie, e consequentemente, de Suri, por conta de sua conexão a Katie. Ele não a vê desde que ela tinha sete anos", complementa.