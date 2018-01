Tom Brady presta homenagem no aniversário de Gisele Bündchen: 'Amor da minha vida'

Foto: Reprodução/Instagram

Tom Brady não faltou em homenagear sua esposa publicamente nesta quarta-feira, 20. O astro do futebol americano publicou no Facebook uma foto de Gisele Bündchen e Vivian, filha do casal, montadas sobre um cavalo em uma praia - a modelo completa 36 anos. Na legenda, Brady se derrete pela mulher com quem é casado desde 2009: "Feliz aniversário para o amor da minha vida. Que este ano seja o melhor, o mais brilhante gratificante. Nós te amamos!"

Embora estejam juntos - e aparentemente felizes - neste momento, Brady e Gisele passaram por altos e baixos em seu casamento no último ano. Foi noticiado há cerca de 11 meses que o atleta teria traído a esposa com uma babá e que o casal estaria se divorciando. A separação acabou não se concretizando, porém.

Veja abaixo a homenagem de Brady a Gisele: