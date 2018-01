Todos querem saber o que há no cofre: entenda por que a hashtag #CofreLDRV está bombando no Twitter

Por 20 anos, jovem ficou curioso para saber o que havia no cofre - e finalmente vai descobrir. Foto: Reprodução/Facebook

A hashtag #CofreLDRV é o tópico mais comentado do Twitter brasileiro. Clicou e não entendeu nada? A gente explica.

LDRV é o nome de um grupo secreto no Facebook e, na semana passada, uma publicação neste grupo fez todo mundo surtar. A publicação dizia: "Na minha casa tem esse cofrão desde que eu nasci, sempre quis saber o que tinha dentro, mas meus pais nunca abriram na minha frente e na do meu irmão. Por um tempo, achamos que era dinheiro, mas quando passamos dos 18 e entramos na faculdade percebemos que não era, e eles sempre falando que não podiam contar", junto a uma imagem do cofre.

Mas a espera finalmente iria acabar e tinha data: dia 1º de fevereiro, ou seja, nesta quarta-feira. "Eu moro em Vitória (ES) e minha mãe em outra cidade, e ela pediu para eu e meu irmão irmos lá para a casa dela para abrirmos o cofre juntos. Vamos descobrir hoje por volta das 19h. Não acho que seja dinheiro, mas não sabemos o que é. Mas agora estamos ansiosos para descobrir", disse o autor da publicação em conversa com o E+.

O encontro para finalmente descobrir o que há no cofre será nesta quarta à noite. Só que a ansiedade para saber o que está lá dentro é tanta que já há mil e uma suposições sobre o segredo - que, assim que for revelado, será publicado aqui.

Querem saber o que tem dentro do cofre? #CofreLDRV pic.twitter.com/tSOg3tLYbX — Evaristo Costa (@evaristocosta) February 1, 2017

Acho que esconderam a Sia lá.... #CofreLDRV — Carvalho Tube (@Ricardocarvallh) 1 de fevereiro de 2017

dentro do #CofreLDRV tem a carreira de youtuber da kefera de volta — luqas (@eilusca) 1 de fevereiro de 2017

Meu palpite é que dentro do cofre se encontra o dedinho do Lula #CofreLDRV — Tati (@Tatiuk_) 1 de fevereiro de 2017

só espero q a história do cofre n seja a maior fraude desde a grávida de taubaté #CofreLDRV — enrico (@enpobre) 1 de fevereiro de 2017

Alternativamente no #CofreLDRV vai ter o resto da gravação na qual o Kanye avisa a Taylor que vai chamar ela de bitch em Famous — marcela (@mah_ayoub) 1 de fevereiro de 2017

Deve ter o clipe de Put it in a Love Song no #CofreLDRV — Hugo Gloss (@HugoGloss) 1 de fevereiro de 2017

ainda acho que é a fórmula secreta do Hambúrguer de siri #CofreLDRV — BehLerigou (@behlerigou) 1 de fevereiro de 2017

com certeza toda minha estabilidade mental e emocional ta dentro desse cofre #CofreLDRV — thaimeme (@thaieme) 1 de fevereiro de 2017

Até empresa de cartão de crédito está curiosa.

ATUALIZAÇÃO:

O segredo do cofre na verdade não foi revelado - e isso nunca foi a real intenção dos pais. O que eles queriam mesmo era confrontar o filho sobre sua orientação sexual. "Minha família não sabia que eu era gay, e a vida seguia normal. Enquanto eu estou morando em outra cidade, minha mãe descobriu tudo e contou para o meu pai. Esse cofre foi um jogo da minha mãe com meu pai e meu irmão e perguntaram se eu gostava de esconder segredos da família. "Você achou legal esconder isso da família?" Ela disse que teria aceitado desde sempre, e que nunca mais queria saber as coisas pela boca dos outros", contou o dono do cofre na publicação.

"Traduzindo, minha mãe descobriu tudo isso e fez tudo da maneira mais inesperada possível. O cofre tem coisas da família e um dinheirinho guardado, mas ela nem abriu para eu ver, e eu estava tão nervoso também que não me importei", continuou. "A internet parou hoje e todos vão saber, por culpa minha mesmo, que escondi isso por muito tempo", finalizou.

A história do cofre teve um desfecho muito inesperado. Foto: Reprodução/Facebook