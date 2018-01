Titi se fantasia de Branca de Neve para o Dia das Bruxas

Hoje é dia de fantasia e diversão na escolinha...e eu estou morrendo de amores por minha princesa descobrindo o universo mágico das crianças (ainda estranhando um pouco todos fantasiados...rsrs) ????????#maedemulher #maecoruja #amormaior #amordemae #princesa #titiseminstagram #love

A photo posted by Giovanna Ewbank (@gio_ewbank) on Oct 31, 2016 at 7:08am PDT