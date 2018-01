Tina Turner fala sobre separação de Ike Turner: 'Eu era abusada constantemente'

Tina Turner disse que Ike Turner era muito violento e abusivo. Foto: REUTERS/Tobias Schwarz

Tina Turner e Ike Turner (que morreu em 2007) eram grandes artistas da música na década de 1960, mas tinham um relacionamento muito conturbado. Em 1976, Tina resolveu deixar o então marido e saiu da relação quase sem nada de bens ou dinheiro. Em seu clipe What's Love Got to Do with It, de 1993, Tina fala um pouco sobre como foi a separação, mas apenas há alguns dias ela falou abertamente sobre isso.

A cantora participou do The Jonathan Ross Show, da ITV, e falou: "Eu saí do casamento sem nada e tive de fazer as coisas por mim mesma, para minha família, então eu voltei a trabalhar para me manter. Foi muito difícil e perigoso porque Ike era uma pessoa violenta e, naquele momento, usava drogas e estava muito inseguro. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha para onde ir".

Ela deixou o ex-companheiro durante uma turnê, enquanto eles estavam hospedados do Statler Hilton em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. "Eu tive uma chance, eu disse: 'A saída é por essa porta' e, enquanto ele estava dormindo, eu saí do hotel pela porta da cozinha e fui em direção à estrada", relembra.

Tina pegou o carro e saiu, muito nervosa, na estrada escura. "Eu não me toquei da velocidade do carro. Eu estava correndo pela rodovia e esse grande caminhão estava vindo e o caminhoneiro buzinou. Foi muito para mim e eu pensei: 'Bom, não vou tentar isso de novo'".

Felizmente, sua 'fuga' deu certo e ela jamais olhou para trás. "Já era hora de me livrar. Eu era abusada constantemente, havia muitas coisas acontecendo, eu não tinha nenhum controle, liberdade, era sempre o mesmo, essa violência. Você se enche disso e finalmente diz: 'Não vale a pena viver se eu vou ficar nessa situação'", disse.