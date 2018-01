Tina Knowles posta foto de Beyoncé criança no Instagram

Tina Knowles, mãe de Beyoncé, postou foto no Instagram da cantora ainda criança e a comparou com Blue Ivy, sua neta Foto: Instagram/@beyonce

Tina Lawson, mãe de Beyoncé, postou foto da sua filha ainda criança no Instagram no último domingo, 8, e a comparou com Blue Ivy, a filha mais velha da cantora com o rapper Jay-Z.

Na foto, Beyoncé ainda criança aparece em um salão de beleza onde está fazendo tranças. “Olhe como Beyoncé se parece com a Blue nesta foto!”, escreveu Tina na legenda.

Não é a primeira vez que a semelhança das duas é comentada. No Dia das Mães deste ano, Beyoncé postou uma foto no Instagram em que ela e Blue Ivy vestem o mesmo vestido e vários seguidores chamaram a atenção para o fato de que elas são parecidas.

Veja abaixo as fotos.

If Beyonce don't look like Blue on this photo!!! Getting her braids done by Toni❤️ Uma publicação compartilhada por Tina Knowles (@mstinalawson) em Out 7, 2017 às 12:40 PDT