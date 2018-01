Tico Santa Cruz fala sobre hack: 'as pessoas estão perdendo o limite do convívio e do bom senso'

Foto: Reprodução/Facebook

O cantor Tico Santa Cruz fez um live no Facebook para comentar o ataque que sofreu nesta sexta-feira, 06, na internet. Suas redes sociais foram invadidas por um hacker que exaltou Jair Bolsonaro, fez publicações inferiorizando mulheres e disse que Tico não poderia denunciar a invasão a seu perfil pois ele 'não confia na polícia'.

Leia também: Redes sociais de Tico Santa Cruz são hackeadas

"Espero que a gente consiga manter a sanidade dentro de um País onde as autoridades estão completamente insanas e onde as pessoas estão perdendo os limites do convívio e do bom senso", disse no vídeo.

Tico afirmou que entrou em contato com o Facebook, que ajudou na resolução do problema, e que vai tomar as medidas necessárias na Justiça.

"Eu, se fosse adolescente, não tivesse nada para fazer e tivesse esse conhecimento, talvez usasse para alguma coisa útil", afirmou. "Eu não vou comentar qualquer argumentação feita por essa galera que está aqui na página (...) são pessoas que estão aí para gerar tumulto, gerar mais ódio neste momento que o Brasil está passando. Me recuso a fazer qualquer comentário a respeito da motivação e do ídolo ou do ícone ao qual essas pessos estão diretamente ligadas, e que é uma pessoa que relamente vem fazendo um desserviço ao Brasil muito grande."

Tico ainda agradeceu aos seguidores pelo apoio. Assista: