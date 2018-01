Ticiane Pinheiro mostra coleção de bonecas e bichinhos de Rafa Justus

Ticiane e Rafa Justis na Festa Junina da escola da filha Foto: Instagram/ @ticipinheiro

Ticiane Pinheiros postou em suas histórias do Instagram uma foto em que mostra os brinquedos de sua filha, Rafa Justus. A coleção de bonecas e bichinhos de pelúcia é grande.

Veja como são organizados os brinquedos da menina:

Ticiane postou uma foto dos brinquedos da filha nas histórias do Instagram Foto: Instagram/ @ticipinheiro

No último domingo, 28, a filha de Ticiane recebeu a visita da youtuber mirim Fernanda Lima, do canal Bonecas em Ação. No Instagram, a apresentadora revelou que era o sonho de Rafa conhecer a youtuber.

"Obrigada Nanda por ter ido em casa fazer essa surpresa para ela", agradeceu.