Ticiane Pinheiro e César Tralli falam sobre volta pela primeira vez

Apresentador postou uma foto dos dois juntos no último sábado, 20 Foto: Instagram/ @cesartralli

Ticiane Pinheiro e César Tralli aparecerem juntos publicamente pela primeira vez desde que voltaram na última quarta-feira, 24. Eles foram juntos ao evento de comemoração de 15 anos da marca Ana Hickmann GO Eyewear. No Instagram, eles anunciaram a retomada do relacionamento no sábado, 20.

Em entrevista à Quem, Tralli disse que a separação fez bem aos dois. "Por um lado, o sofrimento fez bem. É bastante, mas nunca desisti dela. Sempre tive muita fé que a gente fosse voltar", disse.

Já Ticiane avalia que o tempo que ficaram afastados os ajudou a amadurecer e refletir. "É gostoso voltar mais maduro, mais intenso, mais cúmplice", declarou à revista.