Ticiane Pinheiro conta que Rafa Justus teve ciúmes de César Tralli antes do casamento

Ticiane Pinheiro, Rafa Justus e César Tralli. Foto: Instagram/@Ticipinheiro

Ticiane Pinheiro foi a convidada do Luciana By Night da última terça-feira, 5, e falou sobre seu recente casamento com o jornalista César Tralli. A apresentadora contou que sua filha, Rafaella Justus, teve ciúmes ao saber do casamento.

"A Rafa estava viajando com o pai [Roberto Justus], aí ele mostrou para ela no Instagram, porque eu postei foto com o César. O César a conheceu quando ela tinha de três para quatro anos, ela gosta muito dele, mas quando a gente estava separado eu ficava muito com ela, ela dormia na minha cama, aí pintou um ciuminho", contou Ticiane.

Ela ainda falou que Roberto Justus ajudou muito nesse processo. "O Roberto me ajudou muito a conversar com ela, falou que ela iria ter uma outra família, que ele tem a família dele e que a mãe estava construindo a família dela. Agora ela está adorando", falou.