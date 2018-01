Ticiana Villas Boas se pronuncia sobre seu afastamento da TV

Apresentadora decidiu se afastar dos seus trabalhos na TV Foto: Leonardo Nunes/ SBT

Após o SBT divulgar comunicado oficial em que anuncia a saída de Ticiana Villas Boas do programa Bake Off Brasil - Mãos na massa, a apresentadora usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 24, para falar do assunto.

Ela afirmou que se afastará do seu trabalho para cuidar integralmente de sua vida e de sua família. “Foi uma decisão muito dura e difícil pois em 16 anos de carreira nunca parei de trabalhar e amo e lutei muito pela minha profissão”, disse.

Ticiana teve de se mudar para os Estados Unidos após seu marido, Joesley Batista, fazer acordo de delação premiada e gravar o presidente Michel Temer dando aval para pagamento de propina. O marido e sua família receberam ameaças de morte.

Ela já havia gravado toda a temporada do programa duelo Duelo de Mães, que segue até junho normalmente, porém será substituída na terceira temporada do reality show Bake Off Brasil pela confeiteira Carol Fiorentino, até então jurada do programa.