Tiago Iorc e Tatá Werneck se beijam no Prêmio Multishow. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de terem sido flagrados várias vezes juntos e já terem inclusive brincado com o fato de não estarem namorando, Tatá Werneck e Tiago Iorc se beijaram no palco do Prêmio Multishow na última terça-feira, 25.

A atriz comandou a apresentação do prêmio ao lado de Fabio Porchat e, quando Tiago foi se apresentar, ela aproveitou para brincar com os rumores. O beijão deu o que falar nas redes sociais, mas os artistas não se pronunciaram sobre.

não superei o beijo de tatá e tiago iorc — Sthé (@teehnarciso) 26 de outubro de 2016

Meeeu Deuus, depois do beijo de Tatá Werneck e Tiago Iorc nem preciso mais assisti o #premiomultishow Tatá lacroo! pic.twitter.com/eIWtzOqB7c — De papo com a Fran (@fraanzoliveira) 26 de outubro de 2016