Tiago Abravanel lança música em flashmob na Avenida Paulista

Tiago Abravanel. Foto: Denise Andrade/Estadão

Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel lançou uma música na última quarta-feira, 28, por meio de um flashmob na Avenida Paulista, em São Paulo. O cantor reuniu 50 bailarinos para realizar a ação e depois posou para selfies com os fãs.

É a primeira canção própria de Abravanel, criada em parceria com Gabriel Moraes e Marina Kalil. No dia 6 de outubro, Tiago comemora o primeiro ano do show Baile do Abrava e vai se apresentar em uma casa noturna, em São Paulo, ao lado do grupo É o Tchan.

#TeQueroNaRua! Flash Mob hoje na Av. Paulista. Que energia incrível! Obrigado por todo carinho! Minha nova música já está disponível em todas as plataformas digitais e no meu canal do Youtube! Corre para ver: link na bio. #tiagoabravanel Uma foto publicada por Tiago Abravanel (@tiagoabravanel) em Set 28, 2016 às 1:03 PDT

Ouça aqui a canção: