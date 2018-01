Tiago Abravanel diz que sua tia, Patrícia, foi infeliz com declaração homofóbica

Tiago Abravanel rebate declarações de sua tia, Patrícia Abravanel Foto: Divulgação

Tiago Abravanel deu uma alfinetada em sua tia, a apresentadora Patrícia Abravanel, ao publicar uma imagem da campanha Vozes Contra a Homofobia, de 2015, em seu perfil no Instagram.

Na legenda do post, o ator escreveu: "A incompreensão daquilo que pode parecer diferente, mas não é... Como é possível se o amor é igual para todos!??".

Mais cedo, Tiago já havia dito, em entrevista ao jornal Extra, que Patrícia "foi extremamente infeliz na colocação".

"Fiquei muito triste de ver esse posicionamento vindo de uma mulher que as pessoas esperam tanto que tenha uma mente aberta, e que é uma formadora de opinião, quer queira quer não. Não concordo com nada que a Pati disse. Acho que ela foi extremamente infeliz na colocação. Fiquei bem triste. Estava em viagem na Argentina quando vi a repercussão rolando na internet. Dormi bem mal. Ela foi infeliz mesmo. Lembro de uma matéria que saiu recentemente no programa Altas Horas, sobre um menino criado por duas mães. Ouvir alguém falando que acha que isso não pode ser considerado normal, para mim, é abominável. Tenho amigos que são casais homossexuais com filhos: todas as crianças são incríveis, com uma educação maravilhosa. Elas crescem sabendo que isso não é diferente! Assim que tem que ser", disparou.

"A incompreensão daquilo que pode parecer diferente, mas não é..." "Como é possível se o amor é igual pra todos?" #VozesContraAHomofobia Uma foto publicada por Tiago Abravanel (@tiagoabravanel) em Mai 9, 2016 às 7:09 PDT

A confusão toda começou no domingo, 8, após a filha do apresentador Silvio Santos declarar durante uma participação no programa de seu pai: "Eu não acho legal ficar considerando tudo normal. Devemos ensinar para os jovens de hoje que homem é homem, mulher é mulher. Se, por acaso, ele tiver alguma coisa dentro dele que fale diferente, aí tudo bem. Mas o que está acontecendo hoje é que estão falando que tudo é normal, tudo é bonito. O jovem, naquela vontade de experimentar tudo, acaba fazendo coisas que ele pode eventualmente se arrepender depois. Eu sou contra ficar propagando em rede nacional. Não sou contra o homossexualismo (sic), mas sou contra falar que é normal. E outra, mulher com mulher não é tão legal assim. Não tem aquele brinquedo que a gente gosta bastante".

Diante da repercussão negativa que o caso ganhou, Patrícia resolveu se desculpar usando suas redes sociais.

"Peço desculpa se ofendi alguém ontem no Jogo dos Pontinhos. Dei apenas minha opinião, mas fui mal interpretada. Sou a favor do amor do respeito e da tolerância. Mais uma vez peço desculpas", disse a apresentadora.