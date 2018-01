Thiago Lacerda ganha indenização de R$ 329 mil na Justiça

Thiago Lacerda ganha indenização na Justiça. Foto: Reprodução/Instagram

Após ganhar um processo judicial, Thiago Lacerda foi indenizado em R$ 329 mil, ou seja, 500 salários mínimos, pela empresa Bunny's Get Way Comércio de Roupas LTDA, empresa de Uberlândia (MG). As informações são da coluna do jornal O Dia.

Leia também: Roberto Carlos perde na Justiça e corretor Roberto Carlos poderá usar nome em imobiliária

O ator processou a empresa por usar uma foto dele num anúncio publicado em um jornal de grande circulação da cidade sem aturorização. A decisão judicial foi proferida há algum tempo, mas até agora a empresa não pagou o valor combinado. Por isso, o advogado do ator, Sylvio Guerra, incluiu os sócios Mardiros Chachian e Miguel Gomes Giraltipara para responderem ao processo com seus bens.

A juíza Marisa Simões Mattos Passos, da 1ª Vara Cível do Rio de Janeiro, acatou o pedido e incluiu os sócios no processo, já que na conta da empresa não há dinheiro.