Theo Becker espanta com magreza na busca por papel de Jesus Cristo

O ator Theo Becker exibe sua magreza na busca por papel de Jesus Cristo. Foto: Instagram / @theobecker

Recentemente, o ator Theo Becker, conhecido por sua participação tumultuada no reality A Fazenda, fez um apelo para a Record TV pedindo para interpretar Jesus Cristo em uma novela que será gravada pelo canal. "Qual ator brasileiro da minha geração foi mais apedrejado que eu?", questionou à época.

Agora, ele começa a exibir em suas redes sociais o resultado de seu esforço para ficar parecido ao porte físico do personagem. "Tá aí o primeiro resultado da dieta e das corridas de duas horas na areia fofa. Me sinto bem melhor assim, inclusive, e nem sabia", escreveu no Instagram.

Mesmo com a magreza aparente, ele afirmou que ainda falta para chegar ao ideal e pediu apoio dos fãs: "Torçam por mim que agora vou atrás dos próximos resultados! Ainda falta perder uns 3,5 quilos, e aí sim o que considero o ideal para começarmos com o pé direito. Agora todos os dias vou perdendo mais músculos se acharem que precisa".