Theo Becker diz que Rodrigo Hilbert perdeu papel para ele em novela

Theo Becker e Rodrigo Hilbert. Foto: Edu Moraes/Record TV | Ney Coelho/GNT

Theo Becker interpretou o nadador Caio Mendes em Celebridade, novela que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Agora, o ator revelou que disputou o papel com Rodrigo Hilbert.

"No corredor quase saindo, passa por mim Rodrigo Hilbert e, sem nem me dar oi, me perguntou quem estava dirigindo o teste. Eu disse Denis Carvalho e ele, já dando as costas sem se despedir e comemorando, disse: 'Beleza, era o que eu precisava'. Sem nem me dar tchau, me deus as costas e eu lhe disse: 'Boa sorte!'. Mas quando as coisas estão escritas para acontecer, nem o cara considerado o mais perfeito do mundo tem o que fazer", falou Theo ao UOL.

O personagem Caio morre no meio da novela e Darlene (Deborah Secco) tenta engravidar dele ao congelar seu sêmen, mas seus planos dão errado e ela acaba tendo filhos de Tadeu (Alexandre Morenno).

