'The Mountain', de 'Game Of Thrones', nem sempre foi tão grande

O ator em sua época de jogador de basquete e agora em uma da cenas de Game Of Thrones. Foto: Reprodução

O ator Hafbor Júliús Björnsson é conhecido por interpretar o gigante The Mountain na série Game Of Thrones, mas nem sempre teve um corpo grande e musculoso como nos dias de hoje.

Os islandês revelou há pouco tempo sua dieta, através de uma publicação em suas redes sociais e chocou todo mundo ao contar que consome cerca de 12 mil calorias por dia para manter o corpo em forma, cinco vezes mais do que as 2,5 mil calorias recomendadas diariamente por médicos, para um homem de sua idade.

Mas o intérprete de The Mountain nem sempre teve um corpo deste tamanho. Em sua época de colégio, Björnsson costumava ser um jogador de basquete, magro e sem muita definição.

O ator revelou para o jornal britânico Mirror que largou o basquete por se ferir muito durante as partidas e acabou se apaixonando por levantamento de pesos. "Me apaixonei por treinos pesados e comecei a colocar cada vez mais peso e assim fui ganhando resultado mais rápido e me empolgando com meu crescimento", explicou.

Björnsson, que tem mais de 2 metros de altura, está se preparando pela sexta vez para a competição mundial que revela o 'Homem Mais Forte Do Mundo".

O ator vem treinando intensamento todos os dias em uma série de levantamento de pesos e chega a consumir diariamente 850 gramas de pura proteína, mais de dez vezes a quantia recomendada para uma pessoa normal.