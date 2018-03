Thammy Miranda se casa com Andressa Ferreira em Las Vegas

Thammy Miranda e Andressa Ferreira se casaram em Las Vegas. Foto: Instagram/@andressaferreiramiranda

Thammy Miranda e Andressa Ferreira agora estão casados. Os dois trocaram alianças na noite da última sexta-feira, 16, em Las Vegas. A cerimônia ocorreu na igreja Little White Wedding Chapel.

Mesmo de longe, a família de Thammy não deixou de acompanhar o grande momento: Gretchen reuniu os familiares em um restaurante em São Paulo e todos acompanharam, via transmissão de vídeo ao vivo, o enlace.

A equipe do Multishow também estava no restaurante, e o momento foi transmitido ao vivo no Facebook do canal. A cobertura completa do casamento será exibida no reality show Os Gretchens, que estreia em abril.