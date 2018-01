Thais Fersoza diz que filha dorme 'exatamente' igual a ela

Melinda é filha da atriz Thais Fersoza com o cantor Michel Teló Foto: Reprodução/Instagram

Cada dia é uma descoberta nova para os papais corujas Thais Fersoza e Michel Teló. Babões pela filha Melinda, nascida em agosto, eles vivem postando registros do cotidiano da menina nas redes sociais. Um dos mais recentes é a descoberta de que a bebê dorme do mesmo jeito que a mãe, de lado e com os braços desencontrados.

A semelhança foi inicialmente compartilhada com a avó materna, que se emocionou juntamente com a filha. "Essa mãozinha torta para dormir te lembra alguém?", disse. Thais, então, postou o assunto no Instagram.

"Aí o coração da mamãe sai pela boca.... como a gente se emociona a cada dia, com cada detalhe, cada descoberta... mandei na hr a foto pra minha mãe perguntando: "essa mãozinha torta pra dormir, te lembra alguém?" Dai a vó se emociona de lá e a mamãe se emociona daqui.. rsrs como pode meu Deus? Eu durmo exatamente assim desde pequena.. é tão lindo isso.. tão mágico.. um pouquinho de cada um num serzinho novo.. Deus é perfeito!", comentou.