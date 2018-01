Thaila Ayala diz ter quase vomitado em Paris: 'As pessoas fedem muito'

Thaila Ayala Foto: Luciana Prezia / Estadão

A atriz Thaila Ayala chamou atenção nesta quarta-feira, 14, ao publicar vídeos em suas redes sociais criticando a higiene do povo francês. "É claro que deve ter suas exceções, como em qualquer lugar do mundo, mas sabe quando você, de quase vomitar, não consegue ficar dentro de uma loja de tanto 'cecê', senhor Jesus Cristo!?", comentou.

Ela continuou o relato afirmando que precisou sair do estabelecimento por conta do forte odor: "Gente, é um cheiro... Tem duas lojas que me indicaram, não vou falar o nome, que eu tentei muito ver e não consegui. As pessoas fedem muito nessa França. Tô indo embora da loja triste. É muita gente fedida num cubículo tão pequeno. É muito fedor, tipo muito!".

Em outro momento, ela falou a respeito do medo que sentiu enquanto tomava vinho e comia queijos em um parque da cidade: "A gente tá indo embora porque viu um cara escondendo uns negócios na terra, a gente se c*** de medo de ser esse negócio de bomba. Vi uma viatura da polícia e fui falar com eles. Vi um cara bem suspeito carregando umas garrafas e se escondendo atrás de uma árvore. Tinham vários policiais aqui em volta, quando os policiais saíram, ele seguiu em frente, abriu um buraco e ficou furando. Aí abriu um negócio de ferro e enfiou as garrafar dentro e começou a falar no celular".

"Entrei em pânico. Guardei todos os nossos queijos, vinhos e pães e falei: 'Bom, vou sair daqui'. Quero dizer que posso estar completamente errada, pode ser qualquer coisa, mas enfim. Infelizmente, nessa onda de violência maluca, c*** de medo, mesmo", concluiu.