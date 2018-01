Thaila Ayala comemora aniversário em Los Angeles com Bruna Marquezine

Thaila Ayala comemorou seus 30 anos em Los Angeles Foto: Reprodução|Instagram

Thaila Ayala cumpriu a promessa de que faria uma festa para comemorar seus 30 anos nos Estados Unidos. Após fazer uma comemoração em uma casa noturna em São Paulo, a atriz foi para Los Angeles reunir seus amigos internacionais para um jantar.

Entre os presentes estavam a atriz Bruna Marquezine, o namorado de Thaila, o modelo Adam Senn. "Mais uma celebração incrível! Obrigada seus lindos!", disse a atriz em suas redes sociais.

Essa semana, durante uma entrevista ao site Gshow, a ex-modelo revelou que prefere sua atual idade que a juventudade.

"Eu era meio estranha quando comecei a modelar, aos 14 anos. [Agora] estou achando ótimo, não trocaria pelos 20. Era uma bobona. Aos 20 anos, achei que temeria os 30, mas nada disso aconteceu. Graças a Deus você amadurece, muda e vê a vida de outra forma. Você perde um pouco a ansiedade e os medos bobos. Hoje, estou muito mais mulher. Eu tenho meu lado moleca, mas na verdade moleque (risos). Fui criada dessa forma e tento manter minhas raízes", explicou.

Acostumada a viajar o mundo, Thaila coleciona amigos por toda a parte, principalmente alguns famosos, como Justin Bieber, Leonardo DiCaprio e James Franco.

"Desde os meus 15 anos eu viajo e moro fora do país. Tenho amigos espalhados por todos os lugares do mundo, de hippie tailandês que mora numa cabana com banheiro comunitário a donos de ilhas. Não posso generalizar, mas brasileiro tem outra mentalidade para amizade, onde homem não é amigo de mulher sem ter interesse, onde as pessoas te chamam para ir à casa delas e nunca passam o endereço. É diferente lá fora e quem já morou no exterior sabe do que estou falando", explica ela, que apesar de ter morado fora por um tempo não faz planos de lançar uma carreira no exterior.

Mais uma celebração incrível! Obrigada seus lindos! #HappyBirthdayToMe Uma foto publicada por Thaila Ayala (@thailaayala) em Abr 14, 2016 às 11:55 PDT

"Fui para fora para estudar e foi incrivelmente válido. O primeiro ano que fui foi 2014. Fiquei um ano, fiz um curso de atuação e inglês. E acabei fazendo o filme que o James Franco me convidou, que é o Zeroville. Quando voltei para o Brasil, fiz testes para uma série americana filmada aqui e passei. O filme foi todo em inglês e foi bem difícil para mim porque eu sou a protagonista. Então, fui para Los Angeles para melhorar principalmente o sotaque. Antes, o meu inglês era péssimo! As coisas foram acontecendo, não saí daqui para procurar um agente lá fora ou tentar uma carreira internacional", conta.

Mas no que depender de Thaila, ela não vai ficar parada e se tudo acontecer como ela prevê, em breve começará a trabalhar em uma nova área. "Se Deus quiser, até o primeiro semestre do ano que vem, eu rodo meu primeiro roteiro", finalizou.

