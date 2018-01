Terceira idade é tema de ciclo de palestras do Hospital Santa Catarina

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou em média 18% Foto: Black Country Museums/Creative Commons

O Hospital Santa Catarina fará um ciclo de palestras sobre terceira idade a partir do fim de fevereiro até novembro deste ano, com o objetivo de preparar pessoas a conviver com idosos e envelhecer com mais qualidade de vida. A proposta também é entender as características e necessidades da população idosa no Brasil, encontrar formas melhores de lidar com o envelhecimento e seus possíveis agravos, além de sanar dúvidas sobre o assunto.

Isso porque a expectativa de vida dos brasileiros aumentou em média 18%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2014. Agora uma pessoa de 40 anos tem a possibilidade de viver até os 78. E aqueles que passaram dos 80 tiveram a expectativa média de vida aumentada em 9 anos.

Médicos da equipe multidisciplinar da área de geriatria e gerontologia do hospital ministrarão as palestras, gratuitas e abertas a qualquer faixa etária. Veja abaixo os temas e datas do ciclo:

26 de fevereiro: o que faz você feliz?

26 de março: envelhecimento saudável da pele

30 de abril: alimentação saudável

28 de maio: incontinência urinária

25 de junho: queda -- preparo do ambiente

30 de julho: meditação e yoga -- benefícios para o envelhecimento

27 de agosto: demência

24 de setembro: saúde bucal

29 de outubro: sexualidade

26 de novembro: momento cultural

Local: Auditório Professor Dr. Benedicto Montenegro -- Avenida Paulista, 200, São Paulo

Horário: das 14h às 15h

Inscrições: envie um e-mail para centrodeestudos@hsc.com.br ou ligue para (11) 3016-2466/4269