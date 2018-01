Teoria que envolve morte e substituição de Wesley Safadão faz sucesso na internet

Postagem no Facebook aponta diferenças entre Safadão e seu substituto Foto: Facebook|Reprodução

Uma teoria de que Wesley Safadão está morto e foi substituído por um sósia vem fazendo sucesso na internet. A autoria do texto, publicado no Facebook na segunda-feira, 4, é de Hilan Diener, que se diz um "fã verdadeiro" do cantor. De acordo com o internauta, o substituto é Nathan, da banda Safadões do Forró. Até aqui, já são mais de oito mil curtidas e 2,5 mil compartilhamentos na rede social.

O post começa com uma adaptação da frase "se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados", dando a entender que se trata de uma paródia do boato que a CBF vendeu a derrota da seleção brasileira na final da Copa do Mundo de 1998. Desde o revés por 3 a 0 para a França que o texto original - que na época viralizou por meio de correntes de e-mail - ganha as mais diversas adaptações.

Anitta e Avril Lavigne são outras personalidades que recentemente foram alvo do mesmo tipo de rumor. Leia abaixo na íntegra a teoria sobre Safadão:

"WESLEY SAFADÃO ESTÁ MORTO

Se vocês soubessem o que aconteceu no dia 10 de março ficariam enojados.

Sim amigos, infelizmente W.S está morto e os produtores para não perderem sua mina de ouro colocaram um sósia em seu lugar. Não acredita? Eu também não acreditava, leia o texto a seguir e tire suas conclusões.

No dia 10 de março W.S veio a óbito e integrantes da sua banda ficaram feridos em um acidente de ônibus que perdeu o controle no caminho para o Piauí, local onde faria show na naquela fatídica noite de terça-feira.

Sua produção rapidamente tomou providencias de substituir W.S por Nathan cantor da banda Banda Safadões Do Forró. Procure no google. A semelhança dos dois é inegável.

Já se passou algum tempo que maracutaia foi feita, mas infelizmente Nathan não pode vir a público para desmentir toda a farsa, pois sofre ameaças e está atrelado a contratos milionários.

Mesmo assim, Nathan não está mais aguentando as pressões e a rotina maluca de shows e começou a mandar sinais para os fãs verdadeiros e atentos de W.S.

Perceba que antes, Safadão usava roupas coloridas e alegres, hoje Nathan (sósia) está sempre de preto, barba por fazer e visual punk/agressivo. Nathan expressa esteticamente como o show bussines é terrivelmente negro, obscuro e faz de tudo para lucrar.

Não é atoa que a sua música de maior sucesso menciona várias vezes que ele é 99% anjo... coincidência? claro que não.

E a esposa de W.S? Cadê? Pois é amigos, não por acaso que Mileide Mihale não está mais com a safadão.

Mileide conheceu Wesley há 8 anos atrás, quando o cantor ainda nem fazia sucesso. Ela muito o ajudou no início com o pouco que tinha. Mas depois da sua morte ela não quis continuar com esse absurdo e decidiu separar de safadão. Hoje sua esposa atual, Thyane Dantas, nem sabe que na verdade está casada com Nathan. Obviamente isso facilitou bastante para os produtores continuarem com esta farsa maleficamente orquestrada.

Oremos para que sejam desmascarados e que Nathan possa viver livre da armadilha que ele mesmo armou para si e que o espirito de W.S possa descansar em paz.

compartilhe essa verdade! contamos com vocês!

um abraço! :)

H.D

(fã do verdadeiro Safadão)"