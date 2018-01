Tente descobrir quem é esta cantora que se fantasiou de 'O Máskara'

Foto: Reprodução/Instagram

A caracterização ficou tão boa que é impossível dizer que por trás desta fantasia está a cantora Adele. Ela usou uma réplica da máscara oficial utilizada por Jim Carrey no filme O Máskara, de 1994, no qual ele interpretou o personagem titular, além de um terno bem similar.

A fantasia foi escolhida pela cantora para uma festa de Halloween, que ela curtiu nos Estados Unidos. Na leganda da imagem do Instagram, ela não deu muitos detalhes: "Halloween 2016 / Dallas, TX", escreveu.

O Máskara também contou com Cameron Diaz, que fez sua estreia no cinema, e retrata a história de Stanley Ipkiss, um tímido bancário que se transforma com a máscara que ele encontra em um lago, se tornando um homem versátil com a cara verde.

Cameron interpretou o par romântico dele, Tina Carlyle, e fez audição para o papel 12 vezes.

