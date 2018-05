Temer conta quais séries assiste e é criticado nas redes sociais

O presidente Michel Temer em vídeo divulgado em suas redes sociais. Foto: Twitter / @governodobrasil

Em um vídeo publicado na página oficial do Governo do Brasil no Twitter, e posteriormente retuitado em seu próprio perfil, o presidente Michel Temer contou quais séries indica para as pessoas assistirem. A repercussão, porém, não parece estar sendo a esperada.

"Leio muito, mas assisto muitas séries. Sabe que, recententemente, vi uma série sobre a vida do Trump, interessante, quatro capítulos, assim como aquele Casa de Papel. Tá famosa, eu vi", disse Temer, questionado por uma 'vlogueira' que o entrevistava.

Em seguida, complementou: "E outras tantas séries que eu vi ao longo do tempo. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem um documentário maravilhoso, informativo, bom, vale a pena olhar. Você fica tendo contato com fatos reais por meio de uma série, que é uma coisa que eu vejo muito."

A reação dos internautas, porém, não está sendo das melhores. A grande maioria dos comentários foi feito em tom crítico. Alguns reclamaram do formato escolhido para o vídeo, como se o presidente estivesse sendo entrevistado por uma youtuber, enquanto outros apontam também uma falta de espontaneidade da dupla.

Assista ao vídeo abaixo e, a seguir, confira algumas reações de internautas:

Eita eita. Quem imaginaria que o nosso presidente @MichelTemer, mesmo com todo o corre que o cargo exige, ainda arruma um tempo pra assistir série e, olha só, ainda indica umas pra gente! Arrasou! pic.twitter.com/6aMekpJDTw — Governo do Brasil (@governodobrasil) 15 de maio de 2018

posta no youtube, não da pra dar deslike aqui. — . (@S3lton_) 15 de maio de 2018

Palmas pela coragem pq noção nao tem. — Ele me mordeu, mas deixe seu like. (@gotico_matheus) 15 de maio de 2018

Temer, apaga que dá tempo. Tá muito tosco isso. — Ricardo Toffoli (@rtoffoli) 15 de maio de 2018

Essa assessoria do governo todo dia nos envergonha — MasterCostas (@WagnerCosta) 15 de maio de 2018

A qualidade do governo de @MichelTemer é a mesma da espontaneidade da iutuber. — Dona Regina (@DonaReginaa) 15 de maio de 2018

O Brasil em chamas e vocês fazendo uma palhaçada dessas?! — Fernando Melo (@visaomacro) 15 de maio de 2018

Meu deus alguem me faz DESVER ISSO pic.twitter.com/rCpNMi5C6u — pece siqueira (@pecesiqueira) 15 de maio de 2018

Palavras não são suficientes para descrever a vergonha alheia que sinto então ofereço este gif pic.twitter.com/rOPKBoxNLi — Sabrina Gressler (@sabrinagressler) 15 de maio de 2018

