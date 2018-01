Teatro Silvio Santos vai abrigar museu sobre história do empresário e do SBT

Silvio Santos usará antigos estúdios do SBT para abrigar museu Foto: Roberto Nemanis/ SBT

O SBT está com planos de criar um museu sobre Silvio Santos e sobre a própria emissora no Teatro Silvio Santos, localizado no bairro Carandiru, na Zona Norte de São Paulo.

Após ser contatada pelo E+, a assessoria de imprensa da emissora afirmou que a previsão de abertura do museu é para 2018. O local deve receber parte do acervo da exposição Silvio Santos vem aí!, que fez sucesso entre dezembro de 2016 e março deste ano no Museu da Imagem e do Som (MIS).

O Teatro Silvio Santos, antigo Cine Sol, foi adquirido em 1979 pelo empresário e serviu de estúdio para alguns programas do SBT (como o Programa Silvio Santos) antes da transferência completa da emissora para a Rodovia do Anhanguera, em 1996.

Hoje abandonado, o Teatro Silvio Santos chegou a ser ocupado por moradores sem-teto em 2016. Agora, servirá de acervo sobre a história do apresentador mais famoso do Brasil.