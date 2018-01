Taylor Swift visita crianças doentes em hospital na Austrália

Taylor tira foto com o menino Sam Foto: Facebook/Reprodução

Taylor Swift aproveitou a estada dela em South Brisbane, na Austrália, para crianças doentes internadas 'Lady Cilento Children’s Hospital'. O encontro ocorreu nesta terça-feita, 12

"Obrigado, Taylor Swift, por aparecer nesta tarde para fazer uma surpresa especial para nossos pacientes e suas famílias. Eles nunca vão esquecer as memórias que você os proporcionou", diz post da página no Facebook do hospital.

Taylor está na Austrália acompanhando o namorado dela, Tom Hiddleston, nas gravações de Thor: Ragnarok. O ator irá mais uma vez reprisar o personagem Loki.