Taylor Swift sofre com ameaças de morte

A cantora vem recebendo mensagens ameaçadoras pela internet Foto: Kevin Mazur/WireImage/Bang Showbiz

A cantora Taylor Swift recebeu ameaças de morte pela internet, da mesma forma que amigas suas como Gigi Hadid e Cara Delevigne, e de acordo com o site TMZ, a polícia já estaria em busca do suposto criminoso virtual.

A mensagem enviada para aa cantora dizia: "Irei matar algumas de vocês". Para Cara, a ameaça era: "Irei matar suas amigas e estou animado com isso". Pelo Twitter, Gigi recebeu a mensagem "Pessoas vão morrer, elas vão morrer, morrer, morrer, morrer! (sic)".

As ameaças de morte não são uma novidade na vida de Taylor. Em outubro de 2014, ela revelou que não é capaz de dirigir há seis anos e que reforçou sua segurança 24 horas por dia "por causa do número de homens que temos que aparecem na minha casa e na casa da minha mãe, ameaçando me matar, me sequestrar ou casar comigo".

Fontes dos oficiais de Justiça disseram ao site que ouviram sobre as ameaças pela primeira vez por parte do marido de Jaime King, Kyle Newman, já que a amiga de Taylor também recebeu mensagens semelhantes.

A polícia conseguiu um mandado de busca para verificar os históricos do site de mídia social.

Chrissy Teigen, que deu à luz há cinco semanas, também teria sido alvo do trote, ao receber a mensagem: "Vou tentar uma vez, mas provavelmente terminarei assassinando suas amigas (sic)".